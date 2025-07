Piedimonte San Germano Conto alla rovescia per la decima edizione del Castrum Pedemontis

È partito il conto alla rovescia per la decima edizione del Castrum Pedemontis, la rievocazione medievale che il 19 e 20 luglio animerà il centro storico alto di Piedimonte San Germano. Un traguardo importante che il Comune celebra con un programma ricchissimo e il ritorno simbolico nella parte. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Alunno di sei anni senza controllo, ferisce tre maestre, costrette a ricorrere alle cure dei sanitari. L’episodio in una scuola elementare di Piedimonte San Germano - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata di normale attività scolastica si è trasformata in un episodio di violenza ieri a Piedimonte San Germano, dove tre maestre di una scuola elementare sono rimaste ferite mentre cercavano di calmare un alunno di sei anni.

Stellantis, in 265 lasciano lo stabilimento di Piedimonte San Germano - Continuano le cattive notizie per lo stabilimento Stellantis situato in provincia di Frosinone. Dopo le tante ore di stop forzato alla produzione dei mesi scorsi ed a cavallo delle festività arriva la notizia tramite il sindacato Usb dei 265 esuberi annunciati all'azienda.

Drammatica distrazione per un 30enne: non vede la porta a vetro, l’infrange e si ferisce gravemente. L’episodio ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incidente inquietante quello avvenuto ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano, dove un giovane di 30 anni ha subito gravi ferite a causa di una banale disattenzione.

Cassinate – Anche Antonella D’Avino, affermata cantante di Piedimonte San Germano, allo spettacolo musicale e alla proiezione del film Il Gladiatore, al Colosseo di Roma; E’ la stampa, bellezza (i titoli di domenica 11 VI 2017).

Truffa del pacco ad un'anziana di Piedimonte San Germano - Il Messaggero - E’ successo ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano, dove un giovane si è recato a acasa di una donna e ha simulato di dover consegnare un pacco per conto del nipote. Riporta ilmessaggero.it

Meteo Piedimonte San Germano - Previsioni Oggi, Prossimi 15 giorni - A Piedimonte San Germano oggi sarà una giornata caratterizzata da bel tempo e caldo, min 19°C, max 35°C. Scrive ilmeteo.it