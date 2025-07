Munoz Juventus Tuttosport anche i bianconeri a sorpresa sulle tracce del laterale del Crystal Palace! Tutti i dettagli

e le ultimissime sul mercato. La¬†Juventus¬†sta valutando con attenzione il profilo di¬† Daniel Mu√Īoz, terzino colombiano classe 1996 in forza al¬† Crystal Palace, nell‚Äôambito dell‚Äôoperazione per rinforzare le corsie laterali. Secondo quanto riportato da¬† Tuttosport, la punta di forza di questa opzione √® costituita dall‚Äôesperienza maturata in Premier League e dalla recentissima buona stagione, che lo rendono un obiettivo pi√Ļ navigato rispetto agli altri profili finora analizzati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Munoz Juventus (Tuttosport), anche i bianconeri a sorpresa sulle tracce del laterale del Crystal Palace! Tutti i dettagli

Juventus, obbiettivo Mateta dal Crystal Palace - Un nuovo profilo dalla Premier Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, si muove con decisione sul mercato.

Juventus, Crystal Palace su Kelly e Djaló - Sirene dalla Premier League per Kelly e Djaló Il Crystal Palace ha contattato la Juventus per esplorare possibili trattative per i difensori Lloyd Kelly e Tiago Djaló.

Kelly Crystal Palace si può? Cosa filtra sul futuro del difensore della Juventus: lo scenario post Mondiale per Club - di Redazione JuventusNews24 Kelly Crystal Palace si può? Cosa filtra sul futuro del difensore: lo scenario post Mondiale per Club e tutti aggiornamenti sul mercato della Juventus.

Juventus, ecco i tre nomi per sostituire Alberto Costa e Weah - Con i due esterni in partenza, la Juventus deve pensare ai sostituti: in lista ci sono tre possibili alternative. Scrive msn.com

Torino, a Corso Umberto rivive la panchina del mito dove è nata la Juventus - Così come racconta Giulio Taurisano, responsabile di Torino Spazio Pubblico: «A volte ci passi di fianco e la storia è lì a parlarti, senza che tu te ne accorga». Riporta tuttosport.com