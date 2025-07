Scoperta discarica abusiva a Calderara denunciato 60enne | rischia 26mila euro di multe

Calderara di Reno (Bologna), 14 luglio 2025 – Dispositivi elettronici, veicoli fuori uso e rifiuti pericolosi e non pericolosi. È questo quello che è stato trovato dalla polizia locale di Calderara che, in collaborazione con i tecnici di Arpae, la polizia locale della Città metropolitana di Bologna e gli agenti del Goam, ha scoperto una discarica abusiva di ampie dimensioni, poco fuori dal centro urbano, denunciando un sessantenne italiano. La discarica abusiva è stata individuata durante l’attività di vigilanza del territorio in prossimità di un’area sottoposta a tutela ambientale. L'area, ora sequestrata, comprende un magazzino, le sue pertinenze e parte dell’area boschiva rientrante sotto la tutela della Rete Natura 2000. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scoperta discarica abusiva a Calderara, denunciato 60enne: rischia 26mila euro di multe

In questa notizia si parla di: discarica - abusiva - calderara - scoperta

