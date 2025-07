Leoni Inter il suo nome mette tutti d’accordo in dirigenza | c’è una sensazione positiva nella trattativa col Parma!

La situazione. Il calciomercato Inter continua a tenere sotto osservazione Giovanni Leoni, difensore del Parma, come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto difensivo nella prossima stagione. Il giovane centrale classe 2006 è stato più volte indicato come il perfetto rinforzo per il futuro della difesa nerazzurra. Il suo nome è stato confermato anche da Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ai microfoni di Mediaset, poco prima della finale del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com

