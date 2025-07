Tre giorni all' insegna dello street food accompagnato dagli spettacoli dei buskers e dai mercatini vintage

Street Food Events approda a Marina di Ravenna in piazza Dora Markus per tre giorni di cibo e spettacolo in riva al mare. L'evento, dal 25 al 27 luglio, comprende street food da tutta Italia con specialitĂ dolci e salate per tutti i gusti, birre artigianali, musica live a cura di Spiagge soul. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it