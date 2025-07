Eccezionale scoperta | individuato esopianeta gigante nascosto nei gas di una giovane stella

Roma, 14 luglio 2025 – Un esopianeta gigante nascosto all'interno del disco protoplanetario che circonda la giovane stella Mp Mus (nota anche come Pds 66) è stato individuato da una squadra internazionale di astronomi guidata dall'Università di Cambridge. L’eccezionale scoperta è stata possibile grazie a una combinazione innovativa di osservazioni dell'Atacama Large Millimetersubmillimeter Array, Alma, e dati astrometrici della missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, Esa. Questo gigante gassoso, descritto su Nature Astronomy, possiede una massa stimata tra tre e dieci volte quella di Giove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eccezionale scoperta: individuato esopianeta gigante nascosto nei gas di una giovane stella

In questa notizia si parla di: gigante - eccezionale - scoperta - individuato

