I dazi di Trump costeranno 350milioni di euro all' economia abruzzese | un conto salatissimo

Una botta da 350milioni di euro. Questo il prezzo che l’Abruzzo potrebbe pagare per i dazi al 30% decisi dal governo Usa targato Donald Trump. A parlare delle stime, in termini di danno, è il segretario regionale Pd Daniele Marinelli e con lui anche Gianni Cordisco della direzione regionale del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

dazi - trump - 350milioni - euro

