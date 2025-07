Incidente a Calcinate scontro tra auto e moto | gravi due ragazzi e un 76enne

Calcinate (Bergamo), 14 luglio 2025 – Nella mattina di oggi, lunedì 14 luglio, a Calcinate, in provincia di Bergamo, a causa di uno scontro tra un'auto e una moto, tre persone sono rimaste gravemente ferite. L'allarme è scattato poco prima delle 11.30 di stamani all'altezza di via La Passa. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) con elisoccorso, automedica, auto infermieristica e tre ambulanze. Un giovane di 20 anni, conducente del mezzo a due ruote, ha riportato traumi multipli ed è stato trasportato in Codice Rosso all'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo con elisoccorso.

