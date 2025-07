Incidente in azienda agricola ferrarese una donna muore schiacciata dal trattore

Un incidente sul lavoro mortale è accaduto questa mattina a Lagosante nel Ferrarese: una donna di 44 anni, di nazionalità romena, è rimasta schiacciata in una azienda agricola e ha perso la vita. Ancora da chiarire dinamica, sul posto per indagini e rilievi i carabinieri di Ferrara, la Medicina del lavoro e i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto a Volania, frazione di Comacchio, vicina.

