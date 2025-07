Salute | l' osterica ' caldo può accentuare disagi menopausa ecco cosa fare'

Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - La menopausa rappresenta un importante capitolo della vita di una donna, non solo a livello fisico, ma anche mentale. "È necessario comprendere che si tratta di una fase fisiologica, un momento di passaggio da vivere e condividere con serenità e consapevolezza, acc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Salute: l'osterica, 'caldo può accentuare disagi menopausa ecco cosa fare'

In questa notizia si parla di: salute - menopausa - osterica - caldo

La menopausa, un viaggio nella salute femminile: il 15 maggio presso il Mupac di colorno - Giorno 15 maggio alle ore 18:30 presso il museo MUPAC DI COLORNO (Aranciaia, via San Rocco n. 1) avrà luogo nell'ambito del percorso "Colorno in salute - incontri per il benessere" l'incontro dal titolo "La menopausa: un viaggio nella salute femminile".

Menopausa: i 5 consigli di Naomi Watts per la salute mentale e fisica - N aomi Watts non smette di avere il coraggio di parlarne e aggiunge nuovi contenuti sulla Menopausa sui suoi social.

Menopausa e molto altro. L'open week dell'Inrca dedicata alla salute della donna è un successo - ANCONA – Sono già iniziate le visite gratuite, che proseguiranno fino al 29 aprile, nei presidi Inrca di Ancona, Osimo, Fermo e Appignano, per parlare di menopausa.

Salute: l'osterica, 'caldo può accentuare disagi menopausa ecco cosa fare'; Ferrara, donna schiacciata dal trattore in azienda agricola: morta sul colpo; Ferrara, donna muore schiacciata dal trattore in azienda agricola.

Salute: l'osterica, 'caldo può accentuare disagi menopausa ecco cosa fare' - La menopausa rappresenta un importante capitolo della vita di una donna, non solo a livello fisico, ma anche mentale. Scrive msn.com

Menopausa in estate. Come affrontare i disagi con consapevolezza e serenità. I suggerimenti delle ostetriche - L’estate, però, può infatti rendere la fase della menopausa ancora più delicata. Riporta quotidianosanita.it