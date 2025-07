Calcio Giovanile | Pisane da record nei regionali

Pisa 14 luglio 2025 – Calcio giovanile della provincia pisana grande protagonista a livello regionale in questa nuova stagione calcistica 202526 che è scattata il 1 luglio. Una stagione da record per numero di squadre che hanno titolo a partecipare ai campionati regionali. Non c’è mai stata una stagione con tante squadre della provincia di Pisa protagoniste nei campionati regionali Figc. Addirittura ventisei, ben sei Elite. La categoria piĂą prestigiosa ed importante, la Juniores Regionale Elite, è in possesso di tre societĂ pisane sulle sedici regionali. Un titolo che vantano il Fratres Perignano, il San Giuliano ed i Mobilieri Ponsacco: le prime due con la prima squadra in Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Giovanile: Pisane da record nei regionali

In questa notizia si parla di: regionali - calcio - giovanile - pisane

Campionati regionali di calcio: Eccellenza e Promozione verso i verdetti finali - Domenica ripartono i campionati regionali di calcio. Ma siamo agli sgoccioli. In Eccellenza, ferma da due domeniche, si gioca il penultimo turno mentre dalla Promozione in giĂą siamo ai 90 minuti finali.

Jolo Calcio batte Corsagna 1-0 e avanza ai playoff regionali - Corsagna 0 Jolo Calcio 1 CORSAGNA: Cintolesi, Dinucci, Giannotti, Lacedra, Signorini, Pazzaglia, Bottari, Barsanti, Giusti O.

L’ottimo momento delle selezioni regionali del calcio siciliano, Breve: “Fatta una grande programmazione” - Un segnale importante e ulteriore del lavoro svolto sul territorio per il Torneo delle Regioni. Ieri la rappresentativa Under 19 della Lnd, guidata da Mauro Mazza, ha ceduto per 2-1 all’Udinese nel terzo test match della stagione, giocato sul campo della società di D Cjarlins Muzane, lo stadio.

CALCIO GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15 – Nei Giovanissimi provinciali Under 15, oggi alle 16, sul terreno di gioco dell’Uzielli, si svolgerà la gara di anticipo della tredicesima giornata fra il Paganico e il fanalino di coda Marina, fermo a zero punti. Do Vai su Facebook

Calcio. Giovanile: Pisane da record nei regionali; Calcio. Giovanile: pisane in lotta nei Giovanissimi; MALTEMPO IN TOSCANA, ECCO TUTTE LE PARTITE RINVIATE.

Calcio. Giovanile: Pisane da record nei regionali - Pisa 14 luglio 2025 – Calcio giovanile della provincia pisana grande protagonista a livello regionale in questa nuova stagione calcistica 2025/26 che è scattata il 1 luglio. Riporta lanazione.it

Calcio. Giovanile regionale: stagione nera per le pisane - Pisa 13 maggio 2023 – Campionati giovanili regionali terminati con tanti verdetti amari per il calcio pisano. Come scrive lanazione.it