Milan Gimenez | Mi vedrete in rossonero anche la prossima stagione

Tare e Allegri vogliono un altro centravanti. Santiago Gimenez, però, è già proiettato verso la prossima stagione con la maglia del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gimenez: “Mi vedrete in rossonero anche la prossima stagione”

In questa notizia si parla di: milan - gimenez - prossima - stagione

Milan, Gimenez: “Mi do un voto dopo ogni partita. Ibrahimovic e Breakfast Club …” - Santiago Gimenez, attaccante del Milan, si è raccontato a 360° in una lunga ed interessante intervista in cui ha rivelato qualche aneddoto

Milan-Bologna, Ordine: “Rilancio per Gimenez. Grida vendetta …” - Franco Ordine, giornalista, ha scritto un pezzo su 'Il Giornale' parlando di Milan-Bologna di questa sera.

Milan, Conceicao: parole importanti sul gruppo. Gimenez o Jovic? E sul futuro … - Milan-Bologna 3-1, Conceicao ha parlato nel post partita della sfida di San Siro. I messaggi sul gruppo, sul futuro e sull'attacco rossonero

#Gimenez annuncia: “#Milan, scelta fatta per la prossima stagione! Sogno il Mondiale col Messico” Vai su X

"Milan, scelta fatta per la prossima stagione! Sogno il Mondiale col Messico” L'annuncio di Gimenez ? shorturl.at/4BlHu Vai su Facebook

Gimenez annuncia: “Milan, scelta fatta per la prossima stagione! Sogno il Mondiale col Messico”; Gimenez spazza via le voci: “Mi vedrete al Milan la prossima stagione”; Milan, senti Gimenez: Mi vedrete anche nella prossima stagione.

Milan, senti Gimenez: "Mi vedrete anche nella prossima stagione" - Santiago Gimenez, dopo la Gold Cup e in attesa di tornare a Milanello dopo le vacanze, parla del suo momento e del suo futuro nel corso di un'intervista rilasciata a Fox Sports Mexico. Da calciomercato.com

Gimenez: “Ogni anno così, ma mi vedrete al Milan nella prossima stagione” - Santiago Gimenez ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro, scacciando ogni dubbio sulla sua permanenza al Milan ... msn.com scrive