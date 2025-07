Osimhen ha mandato un certificato medico al Napoli per non presentarsi al raduno Moretto

Victor Osimhen non sarà presente a Castel Volturno nel primo giorno di raduno del Napoli in vista del ritiro a Dimaro. L’attaccante ha infatti mandato un certificato medico alla società, in attesa che si completi il suo trasferimento al Galatasaray. Gli azzurri stanno aspettando le garanzie bancarie da parte del club turco, che vorrebbe pagare il nigeriano 40 milioni subito e 35 milioni divisi in due tranche successivamente. Osimhen ha mandato un certificato medico al Napoli. Il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: « Osimhen ha inviato un certificato medico di malattia al Napoli per non presentarsi al primo giorno di raduno estivo con gli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen ha mandato un certificato medico al Napoli per non presentarsi al raduno (Moretto)

