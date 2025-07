Cos’è l’ansia del lunedì cosa provoca e chi è più a rischio stress e non solo

Gli anglosassoni le definiscono effetto “Anxious Monday”. In pratica si può tradurre come stress biologico a lungo termine, a prescindere dalle condizioni di lavoro. Perché il primo giorno della settimana può davvero diventare un motore per una serie di alterazioni legate allo stress che in qualche modo impattano sulla salute, sia per chi lavora, sia per chi è in pensione. Ma cosa succede? Lo spiega una ricerca apparsa su Journal of Affective Disorders, che ha analizzato i dati di oltre 3.500 anziani partecipanti all’English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). Lo studio mostra come le tracce ormonali dello stress rimangano nei capelli, anche dopo che si è smesso di lavorare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cos’è l’ansia del lunedì, cosa provoca e chi è più a rischio stress (e non solo)

stress - cosa - ansia - lunedì

