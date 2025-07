Regionali De Luca | Con Conte parlato di programmi sul nome decide la coalizione

Tempo di lettura: < 1 minuto “Al momento non si parla di nomi, questo ha detto Conte, ma si parla di cose da fare e di chi è in grado di farle. Poi ci si confronterà nell’ambito di una coalizione su tutti i nomi che sono sul tavolo, sulle esperienze, su chi è in grado di governare”. Lo ha detto a Caserta il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a proposito dell’incontro avuto la settimana scorsa con il leader dei Cinquestelle.     “Il problema – ha aggiunto – non è la campagna elettorale, visto anche il lavoro che abbiamo fatto, ma chi governa la Campania, perché ci sono molti che a Roma non hanno capito che cos’è la Regione Campania, che è la trincea più impegnativa e difficile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, De Luca: “Con Conte parlato di programmi, sul nome decide la coalizione”

