Rannicchiata ed impaurita sotto ad un letto | donna maltrattata viene salvata dai carabinieri

L’intervento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Alatri ha permesso di salvare una donna dalle vessazioni e maltrattamenti da parte del compagno, un trentunenne di Torre Cajetani. L’uomo con il quale conviveva, in varie occasioni aveva manifestato la sua indole violenta sfociata in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

