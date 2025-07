Incidenti sul lavoro donna muore in azienda agricola nel Ferrarese

Un incidente sul lavoro mortale è accaduto questa mattina a Lagosanto nel Ferrarese. Una donna di 44 anni, di nazionalità romena, è rimasta schiacciata in una azienda agricola e ha perso la vita. Sul posto per indagini e rilievi i carabinieri di Ferrara, la Medicina del lavoro e i vigili del fuoco. L'incidente. L'incidente è avvenuto a Volania, frazione di Comacchio. La donna, a quanto si apprende, era scesa dal trattore agricolo che stava guidando, ma avrebbe lasciato la marcia ingranata. Il mezzo sarebbe quindi ripartito e la 44enne sarebbe rimasta schiacciata tra il mezzo e un altro carrello. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incidenti sul lavoro, donna muore in azienda agricola nel Ferrarese

