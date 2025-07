Pride and prejudice | la scena iconica assente nel reboot di netflix

anticipazioni sulla nuova serie di pride and prejudice su netflix. Una delle opere più amate della letteratura inglese, Orgoglio e Pregiudizio, sta per essere rivisitata in una nuova versione televisiva prodotta da Netflix. Questa produzione, caratterizzata da un cast di alto livello e da un approccio innovativo, promette di offrire una lettura moderna del classico di Jane Austen, con alcune scelte narrative che stanno già suscitando discussioni tra gli appassionati. modifiche rispetto alla versione originale e alle interpretazioni passate. Tra le novità più rilevanti si segnala l'assenza della celebre scena in cui Mr Darcy si presenta bagnato dopo aver fatto il bagno nel lago.

Matthew Macfadyen e Keira Knightley Orgoglio e pregiudizio (Pride & Prejudice) - 2005 diretto da Joe Wright Vai su Facebook

