Nuovo access di Canale5 | si parte oggi con La Ruota della Fortuna

Debutta oggi la nuova edizione de “ La Ruota della Fortuna “, con la conduzione di Gerry Scotti. Il game show aveva fatto il suo ritorno sul piccolo schermo nel maggio del 2024, andando ad occupare la fascia oraria del preserale di Canale5. Ora, invece, avrà l’arduo compito di risollevare gli ascolti dell’access prime time, slot orario in cui la rete fatica da qualche tempo. Il programma di Gerry Scotti, con Samira Lui, partirà dunque questa sera alle 20:35, in “una veste tutta nuova, ma con la stessa energia di sempre”, si legge nella presentazione riportata su Mediaset Infinity. “La Ruota della Fortuna” in access prime time: le novità e le sfide Auditel. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

