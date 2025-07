Roma Gasperini cerca il vice Svilar | in ritiro con cinque portieri

Tra la pioggia battente e il consueto calore dei tifosi giallorossi, è ufficialmente iniziato il ritiro della Roma, il primo dell'era Gasperini. Tra i 29 convocati dal tecnico di Grugliasco, però, non figura nessun volto nuovo. Il leggero ritardo accumulato dal DS Massara dovrĂ necessariamente essere colmato giĂ in questa prima settimana di ritiro, assicurando al neo tecnico giallorosso gli innesti richiesti per la fascia destra, per il centrocampo e per l'attacco. Per quanto riguarda la porta, la Roma sembrerebbe ben coperta grazie alle prodezze di Mile Svilar. Vero, ma fino ad un certo punto.

La Roma prova a chiudere per Richard Rios. Il centrocampista è uno dei rinforzi chiesti da Gasperini. La speranza è averlo a disposizione già nei primi giorni di ritiro. Massara in queste ore sta cercando anche l’accordo con il Flamengo per Wesley #asroma Vai su Facebook

Roma, via al ritiro: Gasperini è arrivato a Trigoria tra l'entusiasmo dei tifosi; Calcio: al via ritiro Roma, Gasperini e squadra a Trigoria; Roma, domani il raduno a Trigoria: ecco i convocati di Gasperini per il ritiro estivo.

Roma, è iniziato ieri il ritiro: l'era di Gasperini si è aperta tra l'entusiasmo dei tifosi, circa trecento fuori da Trigoria Un nuovo inizio, un'aria frizzante, una folla affettuosa: è partito così,

Roma, parte il ritiro: bagno di folla per Gasperini e Dybala. Assente Pellegrini e un tifoso chiede Mbappé a Massara - Non era presente il capitano giallorosso È iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 della Roma.