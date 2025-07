I Windsor a Wimbledon | Kate Middleton in blu la manicure di Charlotte la cravatta di George

Jannik Sinner ha conquistato la vittoria a Wimbledon 2025 in una finale emozionante che ha entusiasmato il pubblico e confermato il suo status tra i grandi del tennis mondiale. A premiare l campione italiano, la Principessa del Galles: Kate Middleton ha assistito alla finale femminile e a quella maschile con la sua consueta eleganza. Durante la premiazione spicca il suo outfit blu: un momento dal forte valore simbolico che è entrato nella storia del tennis e dello sport italiano. PerchĂ© Kate Middleton ha premiato Jannik Sinner?. Jannik Sinner premiato da Kate Middleton Tradizione, ruolo istituzionale e passione sportiva: la presenza di Kate Middleton a Wimbledon può essere spiegata con queste tre motivazioni. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - I Windsor a Wimbledon: Kate Middleton in blu, la manicure di Charlotte, la cravatta di George

In questa notizia si parla di: wimbledon - kate - middleton - windsor

Kate Middleton, il grande ritorno a Wimbledon: il look emblematico - Kate Middleton dovrebbe fare il suo grande ritorno in pubblico a Wimbledon, dopo il forfait al Royal Ascot che ha riacceso la preoccupazione sulle sue condizioni di salute.

Kate Middleton, occhi puntati su Wimbledon e sudditi in allarme - Kate Middleton sarà a Wimbledon? La mancata partecipazione della principessa del Galles al Royal Ascot ha messo in allarme i sudditi, che adesso si chiedono se la moglie di William diserterà anche quest'altro importante appuntamento.

Kate Middleton a Wimbledon: si accettano scommesse - Al Royal Ascot non si è vista, con grande delusione dei fan, ma c’è un altro grande evento cui Kate Middleton potrebbe invece partecipare, e cioè il torneo di Wimbledon, appuntamento cui non è mai mancata, neppure quando era in cura per il cancro.

Jannik Sinner rompe l’imbarazzo con i principini dopo la vittoria a Wimbledon. Ma a casa Windsor il tifo era tutto per Alcaraz. E il gesto di Charlotte durante la premiazione non è passato inosservato. ? Vai su Facebook

Il ritorno di Kate, la principessa ed il campione: l'incontro con Sinner; Kate Middleton a Wimbledon 2025 con la Principessa Charlotte: il look blu reale per la finale e la consegna della coppa a Sinner; Sinner, l’incontro con i reali: cosa ha detto Kate, i retroscena di Wimbledon.

Kate Middleton a Wimbledon con George e Charlotte incorona il vincitore, Jannik Sinner: «Come famiglia giochiamo molto a tennis» - La principessa è tornata al Centre Court dopo la standing ovation del giorno prima e ha premiato il vincitore del t ... vanityfair.it scrive

Sinner, l'imbarazzo regale (e irresistibile) con Kate Middleton. Il n.1 al mondo inciampa nel protocollo: «Ma… devo chiamarla Sua Altezza?» - Jannik Sinner ha fatto la storia a Wimbledon, ma prima di incidere il proprio nome sull’erba sacra del tennis, ha avuto un attimo di puro, innocente smarrimento. Da msn.com