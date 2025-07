tentato furto al supermercato bloccato 23enne con formaggio e bistecche

San Miniato, 14 luglio 2025 - Un cittadino extracomunitario di 23 anni è stato arrestato per rapina impropria a San Miniato. L'operazione, condotta dai carabinieri della stazione di Ponte a Egola con il supporto dell'aliquota radiomobile di San Miniato, ha sventato il furto di generi alimentari da un supermercato. L'episodio si è verificato intorno alle 18. Il giovane, dopo aver occultato diversi alimenti all'interno di uno zaino, ha tentato di lasciare il supermercato pagando solo due prodotti che teneva in mano, nel tentativo di eludere i controlli. La scena non è però passata inosservata a un carabiniere libero dal servizio, presente nel supermercato in abiti civili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

