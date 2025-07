Mariasole Tomassini fa scena muta volontaria alla Maturità attacco a Valditara | Dichiarazione vergognosa

Mariasole Tomassini, studentessa di Urbino, ha risposto al ministro Valditara sull'ipotesi bocciatura in caso di scena muta all'orale di MaturitĂ . 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Mariasole Tomassini fa scena muta volontaria alla MaturitĂ , attacco a Valditara: "Dichiarazione vergognosa"

