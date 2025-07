ABBONATI A DAYITALIANEWS Un cuore generoso e una passione incommensurabile per il suo lavoro. Valentino Dian, orefice artigiano di Latina, si è spento all’improvviso nella notte tra sabato e domenica scorsi, stroncato da un infarto a soli 55 anni. Il suo negozio, l’ Oreficeria Dian, era diventato un punto di riferimento per tutta la città , un luogo dove l’arte della lavorazione dei metalli preziosi si mescolava alla creatività , realizzando pezzi unici e personalizzati per ogni cliente. Un artigiano che ha fatto storia. Dal 1992, anno in cui aprì il suo laboratorio in via Giustiniano 54, Valentino ha dedicato la sua vita all’arte orafa, perfezionando ogni giorno la sua maestria con passione e dedizione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lutto per l’improvvisa scomparsa di Valentino Dian, l’orefice che ha reso preziose le storie di Latina