Cosa ne pensa Damon Albarn del tour degli Oasis? Hanno vinto tutto | la battaglia la guerra l’intera campagna militare

“Possiamo dire senza problemi che gli Oasis hanno vinto tutto: la battaglia, la guerra, l’intera campagna militare”. Chi lo dice? Damon Albarn. Ora tocca andare indietro nel tempo a quella che viene definita “l a battaglia del Britpop “, quando la rivalità tra le due grandi band si consumava a colpi di classifica (quando Country House uscì nello stesso giorno di Roll With It, finì prima): vari episodi, dichiarazioni dei frontman e i fan ‘divisi’. Chi preferisci? Blur o Oasis? La domanda era frequente e un sacco di gente rispondeva sul serio. Oggi che sono passati anni possiamo dirlo, chi amava quel genere e quella meravigliosa ondata arrivata dalla terrà d’Albione certo non vedeva rivalità, ma tutto un unico tesoro da cui a attingere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cosa ne pensa Damon Albarn del tour degli Oasis? “Hanno vinto tutto: la battaglia, la guerra, l’intera campagna militare”

In questa notizia si parla di: oasis - battaglia - damon - albarn

Damon Albarn: «È ufficiale gli Oasis hanno vinto la battaglia, la guerra, la campagna, qualsiasi cosa. Ma io starò molto alla larga dai loro concerti» - In un'intervista al Sun il frontman dei Blur pone fine a una rivalità lunga trent'anni: «È la loro estate e Dio li benedica.

L'artista inglese, passato di recente a Roma con il progetto Africa Express parla di quella che chiama "l'estate degli Oasis" "E' chiaro che siano loro i numero uno. Hanno vinto la battaglia, la guerra, tutto" Vai su X

L'artista inglese, passato di recente a Roma con il progetto Africa Express parla di quella che chiama "l'estate degli Oasis" "E' chiaro che siano loro i numero uno. Hanno vinto la battaglia, la guerra, tutto" Vai su Facebook

Cosa ne pensa Damon Albarn del tour degli Oasis? “Hanno vinto tutto: la battaglia, la guerra,…; Damon Albarn felice di ammettere la sconfitta: «Hanno vinto gli Oasis»; Damon Albarn: «È ufficiale gli Oasis hanno vinto la battaglia, la guerra, la campagna, qualsiasi cosa. Ma io starò molto alla larga dai loro concerti.

Damon Albarn felice di ammettere la sconfitta: «Hanno vinto gli Oasis» - In una intervista concessa al The Sun, il leader dei Blur ha parlato dell'infinita rivalità con i Gallagher: «Hanno vinto la battaglia, la guerra, tutto. Come scrive rollingstone.it

Damon Albarn: «Gli Oasis hanno vinto la guerra» - In un'intervista al Sun il frontman dei Blur pone fine a una rivalità lunga trent'anni: «È la loro estate e Dio li benedica. Riporta vanityfair.it