Lollobrigida a Ue più acquisti di fonti proteiche da Usa

L'Ue dovrebbe lavorare per diversificare " i mercati di approvvigionamento " di fonti proteiche per alimenti e mangimi "in modo da ridurre la dipendenza da singoli paesi, soprattutto in un'epoca di forti tensioni a livello globale" ma, "a questo proposito, nel rapporto di dialogo con gli Stati Uniti, dovremmo valutare maggiori acquisti negli Usa che possano compensare lo sbilancio", ovvero il deficit Ue, "senza avere danni per la nostra economia". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo al Consiglio Agrifish a Bruxelles nella sessione pubblica dedicata alle colture proteiche, tra cui la soia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lollobrigida a Ue, più acquisti di fonti proteiche da Usa

In questa notizia si parla di: lollobrigida - acquisti - fonti - proteiche

Lollobrigida a Ue, più acquisti di fonti proteiche da Usa; Agrifish, l'appello di Lollobrigida: Ue agisca per potenziare fonti proteiche; Lollobrigida: Ue agisca in 3 modi per potenziare fonti proteiche.

Lollobrigida a Ue, più acquisti di fonti proteiche da Usa - L'Ue dovrebbe lavorare per diversificare "i mercati di approvvigionamento" di fonti proteiche per alimenti e mangimi "in modo da ridurre la dipendenza da singoli paesi, soprattutto in un'epoca di fort ... Scrive ansa.it

Agrifish, l'appello di Lollobrigida: "Ue agisca per potenziare fonti proteiche" - L'intervento del ministro dell'Agricoltura a Bruxelles: "Bene proposta uso Renure, valutare anche digestato. Riporta teleborsa.it