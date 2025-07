Premio Charlot 2025 | giovani comici in gara e un laboratorio per ridere sul serio

Dal 11 al 18 ottobre 2025 torna a Salerno il Premio Charlot, lo storico festival dedicato alla comicità e allo spettacolo ideato e diretto da Claudio Tortora, che quest'anno celebra la sua 37ª edizione. Organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, il Premio si conferma un appuntamento centrale nel panorama culturale nazionale, con una settimana di spettacoli, ospiti e giovani promesse della risata. Grande attenzione, in questa edizione, proprio ai talenti emergenti: la gara comica riservata ai giovani, infatti, torna alle origini e raddoppia.

Salerno, 300mila euro per il premio Charlot 2025 - La 37esima edizione del Premio Charlot si farà . La giunta comunale di Salerno ha approvato il progetto esecutivo dell’edizione 2025 dello storico evento dedicato alla comicità e al cinema, in programma dall'11 al 18 ottobre.

