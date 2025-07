Marc Marquez vola verso il titolo Bagnaia punta a salvare il salvabile ?

Lo spagnolo è in sintonia con la Ducati, mentre il torinese è sempre più in difficoltà e il podio in Germania non basta a "far morale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marc Marquez vola verso il titolo. Bagnaia punta a "salvare il salvabile"?

In questa notizia si parla di: marc - marquez - vola - titolo

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez tallona Quartararo, Bagnaia fatica. Caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bagnaia si stacca e paga 7 decimi dalla coppia di testa.

MotoGP, GP Francia 2025. Marc Marquez completerà l’opera vincente? Bagnaia deve stringere i denti - Alle ore 14:00 di domenica 11 maggio si disputerà l’edizione 2025 del Gran Premio di Francia di MotoGP.

MotoGp: Francia; Marc Marquez domina libere 1, quarto Bagnaia - Prime libere del Gran Premio di Francia classe MotoGp nel segno della Ducati ufficiale di Marc Marquez.

"Penso che Pecco Bagnaia abbia il potenziale per stare regolarmente davanti ad Alex Marquez e non lo sta facendo. Con Marc Marquez forse no, lo vedremo in futuro, ma ora deve cercare almeno di arrivare secondo. I suoi problemi sono evidenti guardando Vai su Facebook

Marc Marquez vola verso il titolo. Bagnaia punta a salvare il salvabile?; Moto Gp d'Italia, Marc Marquez senza rivali: è suo il Mugello; MotoGp, doppietta Marquez: Marc vince in Thailandia e vola in testa al Mondiale, Bagnaia 3°.

Marc Marquez vola verso il titolo. Bagnaia punta a "salvare il salvabile"? - Lo spagnolo è in sintonia con la Ducati, mentre il torinese è sempre più in difficoltà e il podio in Germania non basta a "far morale" ... Lo riporta gazzetta.it

Marquez, a metà stagione è già conto alla rovescia: ecco dove può arrivare il titolo - Lo spagnolo sta dominando e la matematica certezza del nono Mondiale dovrebbe arrivare tra Indonesia, Australia e Malesia ... Riporta formulapassion.it