Castel Gandolfo il day after | Giornata storica Il Papa innova la tradizione percorrendo il paese

Gongola ancora la comunitĂ di Castel Gandolfo per il primo bagno di folla riservato al Papa nella domenica di ieri. Circa ottomila i presenti ieri nelle vie del centro del piccolo borgo affacciato sul lago Albano. Leone XIV ha ripristinato una tradizione nata addirittura nel XVII secolo, ma la mancata permanenza al Palazzo Apostolico ha introdotto novitĂ che sono state apprezzate dai castellani. Abitualmente, infatti, i Papi attraversavano solo un breve tratto di piazza della LibertĂ per spostarsi a celebrare nella centrale chiesa di San Tommaso da Villanova. Ieri, invece, arrivando da Villa Barberini, Leone XIV ha percorso tutta la strada principale del paese a bordo della golf car elettrica e si è goduto l'affetto dei castellani e dei numerosi fedeli accorsi per lui.

Dal 1628, con Papa Urbano VIII, i Papi hanno scelto Castel Gandolfo come luogo di riposo, preghiera e governo. Una tradizione interrotta nel 2013 e oggi ripresa da Papa Leone XIV. Vai su X

