WandaVision: i fan crashano Disney+ in alcuni paesi, dopo l'uscita dell'ultimo episodio (Di sabato 20 febbraio 2021) In alcuni paesi, Disney+ avrebbe avuto qualche problemino durante la trasmissione dell'ultimo episodio di WandaVision, rendendo inagibile il servizio per un breve lasso di tempo. "Interrompiamo questo programma..." No, non è solo il titolo del quarto episodio di WandaVision, ma anche un po' un'indicazione di quanto accaduto qualche ora fa in alcuni paesi, dove diversi utenti di Disney+ hanno riscontrato qualche problema nella visione del nuovo episodio dello show. Come riporta anche Deadline, negli Stati Uniti, in Canada e nel regno Unito si sono verificate delle intermissioni nello streaming del settimo episodio di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021) Inavrebbe avuto qualche problemino durante la trasmissionedi, rendendo inagibile il servizio per un breve lasso di tempo. "Interrompiamo questo programma..." No, non è solo il titolo del quartodi, ma anche un po' un'indicazione di quanto accaduto qualche ora fa in, dove diversi utenti dihanno riscontrato qualche problema nella visione del nuovoo show. Come riporta anche Deadline, negli Stati Uniti, in Canada e nel regno Unito si sono verificatee intermissioni nello streaming del settimodi ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision: i fan crashano Disney+ in alcuni paesi, dopo l'uscita dell'ultimo episodio… - enzolampard : RT @Gingy7891: Noi fan dopo ogni puntata: #WandaVision - Ssofiefatale : Ma fedez che è un super fan degli avengers ecc, visto che ora si è preso pure tutti i fumetti e fa 70 storie al gio… - sig_romanoff : @labiondiina secondo alcune teorie dei fan un personaggio potrebbe fare un cameo in wandavision, ma comunque ci sar… - focaccinad : @mcuobsel io ho fatto pressione psicologica a mio padre per continuare wandavision perché avevo bisogno di gridare… -