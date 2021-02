Treviso Padre uccide figlio di 2 anni e poi si toglie la vita tagliandosi la gola

fattoquotidiano : Treviso, padre soffoca il figlioletto di due anni e poi si suicida tagliandosi la gola - Corriere : Treviso, padre uccide il figlio di 2 anni e poi si suicida - ecodinapoli : Treviso, padre uccide suo figlio di due anni e poi si suicida - globalistIT : - tavano_anna : RT @fattoquotidiano: Treviso, padre soffoca il figlioletto di due anni e poi si suicida tagliandosi la gola -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso Padre

Ilsi è ucciso con un'arma da taglio. La madre al momento del fatto era fuori casa per lavoro. Sul posto anche il comandante provinciale dei carabinieri di, Gianfilippo Magro, e il pm ...Non ci sarebbero stati problemi economici ; il pensiero che assillava ilera per il figlio, affetto da un grave problema di salute , per il quale i medici non avevano potuto dare speranze di ...I corpi sono stati ritrovati dal nonno, la madre non era presente. Non si hanno notizie sulle motivazioni del gesto ...Tragedia familiare nel Trevigiano. Un uomo di 43 anni ha ucciso il figlio di due anni e poi si è tolto la vita. Indagini in corso.