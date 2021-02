Terribile incidente per l'ex Cagliari Cossu: è grave, ma non in pericolo di vita (Di sabato 20 febbraio 2021) Un Terribile incidente sulla strada statale 554 in zona Selargius ha mandato il traffico in tilt per ore nel primo pomeriggio a Cagliari. Protagonista dello scontro l'ex giocatore della squadra sarda ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 febbraio 2021) Unsulla strada statale 554 in zona Selargius ha mandato il traffico in tilt per ore nel primo pomeriggio a. Protagonista dello scontro l'ex giocatore della squadra sarda ...

