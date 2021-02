Rugby | TOP10 2021 | Calvisano e Fiamme Oro si impongono di misura nei confronti di Mogliano e Lazio

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ildi, massimo campionato italiano, che aveva già visto nei giorni scorsi il rinvio di uno dei tre incontri in programma oggi, sabato 20 febbraio, registra, nei recuperi della prima giornata, i seguenti risultati:17-10 eOro 19-26. A, dopo il primo tempo chiuso in perfetta parità sul 10-10, risulta decisiva la meta nella ripresa di Samuela Vunisa, mentre il derby capitolino viene indirizzato in maniera definitiva dalla meta di Fragnito al 56?. Bonus offensivo per leOro, bonus difensivo per. Risultati recuperi Sabato 20 febbraio ore 15.00 Kawasaki Robot1969 17-10 ...