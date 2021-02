(Di sabato 20 febbraio 2021) Nonostante il pressing di queste settimane, i ristoranti continueranno a restare chiusi la sera. Nessuna deroga, nessuna concessione, nemmeno in zona gialla. La situazione epidemiologica preoccupa e, dunque, almeno fino al 5 marzo nulla cambierà. La Lombardia era stata tra le prime regioni a richiedere la riapertura serale dei ristoranti in zona gialla ma i tecnici hanno detto no, e hanno rinviato le decisioni al governo. Ora sarà il premier Mario Draghi, che lunedì incontrerà il ministro della Salute Roberta Speranza e la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, a stabilire la nuova linea per contrastare la pericolosa avanzata delle varianti del Covid. Il Cts dice no alla Lombardia Il Cts, dunque, per il rischio rappresentato dnuove varianti ha deciso di non accogliere la richiesta di riapertura dei ristoranti in zona gialla, avanzata il 5 ...

St4tlerWaldorf : Provincia di Napoli fà 3M di Ab. Se anche solo il 5% decide di muoversi parliano di 150k persone che per la maggior… - Notiziedi_it : Ristoratori sul piede di guerra dopo il no del Cts alle riaperture serali: «Non possiamo più aspettare» - Frances47226166 : RT @laGigogin: Ho visto al Tg3 Campania degli assembramenti sul lungomare da mettersi le mani nei capelli. La regione ha indici di contagio… - tenere660xtx : RT @laGigogin: Ho visto al Tg3 Campania degli assembramenti sul lungomare da mettersi le mani nei capelli. La regione ha indici di contagio… - tinapica66 : RT @laGigogin: Ho visto al Tg3 Campania degli assembramenti sul lungomare da mettersi le mani nei capelli. La regione ha indici di contagio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori sul

Open

... gestori e operatori dell'impianto triverese e i colleghi di Oropa, ma anche, maestri ... E in un post di facebook aveva specificato: "Ci troveremoparterre. Operatori, maestri di sci e ......tante le attività che con il Comitato abbiamo messo in campo per mantenere alta l'attenzione... Un appello che giunge anche ad associazioni, albergatori,e imprenditori per permettere ...Joe Bastianch irrompe sui social per fare un annuncio che riguarda la sua famiglia. Il 14 febbraio si è spenta nonna Erminia ...Mancano poche ore all'ingresso in zona arancione della Campania e migliaia di persone si sono riversate per le strade di Napoli per l'ultimo giorno in giallo. Nel capoluogo campano è stato transennato ...