Rampelli a Draghi: l’ambiente è un tema serio. l’Ilva deve diventare una cittadella dell’acciaio pulito (Di sabato 20 febbraio 2021) “Il tema ambientale cui Bruxelles ci chiede di dare massima attenzione, deve essere sviluppato dal governo Draghi. Ma seguendo le priorità e le esigenze del nostro territorio. E della nostra economia”. Così Fabio Rampelli ospite della trasmissione Omnibus su la 7. Insomma – chiarisce – l’Unione europea dia i titoli, ma faccia fare lo svolgimento agli Stati nazionali. Rampelli: Draghi deve sviluppare il tema ambientale “L’Italia deve contrastare il dissesto idrogeologico. Mettere in sicurezza le zone ad alto rischio sismico. Varare un grande piano di adeguamento sismico di uno sterminato patrimonio edilizio. Che preveda anche la sostituzione edilizia e l’efficientamento energetico”, dice il vicepresidente della Camera, architetto e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) “Ilambientale cui Bruxelles ci chiede di dare massima attenzione,essere sviluppato dal governo. Ma seguendo le priorità e le esigenze del nostro territorio. E della nostra economia”. Così Fabioospite della trasmissione Omnibus su la 7. Insomma – chiarisce – l’Unione europea dia i titoli, ma faccia fare lo svolgimento agli Stati nazionali.sviluppare ilambientale “L’Italiacontrastare il dissesto idrogeologico. Mettere in sicurezza le zone ad alto rischio sismico. Varare un grande piano di adeguamento sismico di uno sterminato patrimonio edilizio. Che preveda anche la sostituzione edilizia e l’efficientamento energetico”, dice il vicepresidente della Camera, architetto e ...

SecolodItalia1 : Rampelli a Draghi: l’ambiente è un tema serio. l’Ilva deve diventare una cittadella dell’acciaio pulito… - Valeriacredeche : RT @SecolodItalia1: Vaccini, Rampelli: «Lo stop alle Primule non basta. Draghi non tentenni: Arcuri va cacciato» - PierantoniFabio : RT @vocedelpatriota: Vaccini, Rampelli (VPC-FdI): su campagna e Primule fallimento commissario emergenza. Draghi rimuova Arcuri. https://t.… - TerzoTempo54 : RT @SecolodItalia1: Vaccini, Rampelli: «Lo stop alle Primule non basta. Draghi non tentenni: Arcuri va cacciato» - eyes152651941 : RT @SecolodItalia1: Vaccini, Rampelli: «Lo stop alle Primule non basta. Draghi non tentenni: Arcuri va cacciato» -