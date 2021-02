Nuovo DPCM, vertice tra i presidenti delle Regioni: “Superare logica delle fasce a colori, sì a misure omogenee in tutta Italia” (Di sabato 20 febbraio 2021) L'aumento dell'indice di contagio e il prossimo DPCM (l'attuale scade il 5 marzo) sarà al centro del vertice dei presidenti delle Regioni che si terrà nel pomeriggio. I governatori sono concordi nel chiedere misure omogenee e di Superare la logica delle fasce a colori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 febbraio 2021) L'aumento dell'indice di contagio e il prossimo(l'attuale scade il 5 marzo) sarà al centro deldeiche si terrà nel pomeriggio. I governatori sono concordi nel chiederee dila. L'articolo .

