Nel 2020 debito cresciuto di 159,5 miliardi (Di sabato 20 febbraio 2021) L'impennata del fabbisogno alimentata dai numerosi interventi a sostegno dell'economia e dalle minori entrate fiscali. Ieri debutto di Franco all'Eurogruppo, secondo cui i Paesi dovranno coordinarsi nell'adattare le finanze pubbliche all'uscita dalla crisi economica

