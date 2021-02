Milano | leghisti minacciati in campo nomadi | Cecchetti ' servono sgomberi'

(Di sabato 20 febbraio 2021), 20 feb. (Adnkronos) - "Solidarietà agli amministratori e ai militanti della Legaquesta mattina dagli occupanti deldi via Negrotto e un ringraziamento particolare alle forze dell'ordine per aver evitato che la situazione degenerasse". Lo dichiara Fabrizio, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Questa ennesima brutta pagina conferma la necessità adi sgomberare i campi abusivi e fuori legge, tollerati e proliferati negli anni della giunte comunali di sinistra. Parliamo di zone urbane sottratte alla legalità, di campi dove troppo spesso, come raccontano le cronache giudiziarie, avvengono anche attività illecite. Ma perché dobbiamo tollerare tutto questo?", conclude.

beneventoapp : Milano: leghisti minacciati durante presidio al campo nomadi via Negrotto: Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Al presidi… - TV7Benevento : Milano: leghisti minacciati durante presidio al campo nomadi via Negrotto... - Lella562 : RT @paoloparenti9: Sergio Contrini, l’ex assessore che sottraeva soldi ad anziani e disabili arrestato a Pavia- - Mauri33910752 : RT @paoloparenti9: Sergio Contrini, l’ex assessore che sottraeva soldi ad anziani e disabili arrestato a Pavia- - ChinellatoCarla : RT @paoloparenti9: Sergio Contrini, l’ex assessore che sottraeva soldi ad anziani e disabili arrestato a Pavia- -

Ultime Notizie dalla rete : Milano leghisti

La Sicilia

Al presidio della Lega al campo nomadi di via Negrotto, periferia Nord di, 'hanno cercato di aggredirci'. Lo denuncia il commissario cittadino del partito, Stefano Bolognini, al termine del sopralluogo di questa mattina.Una circostanza che gli smemorati elettorisembrano aver già dimenticato. La campagna di disinformazione sulla falsa conversione di Draghi Ad ogni modo, c'è una ragione che può spiegare ...Sono stati in molti ad accostare, negli anni, il M5S a una supernova: un astro che, in seguito a una reazione termonucleare, implode ed esplode. Del resto, lo stesso Beppe Grillo, all’inizio dell’avve ...L'ex pugile passato dalla Lega a Forza Nuova commenta sul social russo VK l'aggressione subita da un attivista Lgbt: "In tanti paesi per loro ...