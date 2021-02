Milan | Rafael Leao | “Orgogliosi di avere Ibrahimovic in squadra”

(Di sabato 20 febbraio 2021) “? Siamodi averlo. Ha grande personalità, aiuta tutti e ha una mentalità vincente che non avevo mai visto in altri“.elogia Zlatan, ritenuto un vero e proprio leader dello spogliatoio rossonero. E ora la testa è verso il derby di domenica che potrebbe valere tanto in vetta al campionato: “Puntiamo sempre al massimo e parliamo anche di Scudetto ma la stagione è lunga, non distraiamoci” ha sottolineatoin un’intervista al Corriere dello Sport. SportFace.

Commenta per primoLeao sogna un derby da protagonista. L'attaccante del portoghese delsi è confessato al Corriere dello Sport : ' Contro l'Inter dovremmo giocarla con il cuore e con la testa. Vogliamo ...Leao si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello SportLeao, attaccante del, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato in vista del derby di domani contro l'Inter. LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 ...“Ibrahimovic? Siamo orgogliosi di averlo. Ha grande personalità, aiuta tutti e ha una mentalità vincente che non avevo mai visto in altri“. Rafael Leao elogia Zlatan Ibrahim ...Rafael Leao alla vigilia del derby ha parlato al Corriere dello ... Adesso abbiamo di fronte un incontro importante e da approcciare con la testa giusta. Vogliamo vincere. Siamo il Milan e dobbiamo ...