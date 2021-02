Malore Dziczek, il polacco in ospedale, Salernitana in ansia (Di sabato 20 febbraio 2021) Grande paura al Del Duca di Ascoli, dove oggi i bianconeri ospitavano la Salernitana. Il centrocampista granata Patrick Dziczek si è accasciato al suolo privo di conoscenza, immediato l’ingresso in campo dell’ambulanza con defibrillatore. Dopo minuti che sembravano non trascorrere mai il giocatore ha ripreso conoscenza, ma è stato portato subito in ospedale. A seguito della lunga interruzione la terna ha deciso di riprendere il gioco e la gara si è conclusa sullo 0-2 per i campani. Foto: Twitter Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Grande paura al Del Duca di Ascoli, dove oggi i bianconeri ospitavano la. Il centrocampista granata Patricksi è accasciato al suolo privo di conoscenza, immediato l’ingresso in campo dell’ambulanza con defibrillatore. Dopo minuti che sembravano non trascorrere mai il giocatore ha ripreso conoscenza, ma è stato portato subito in. A seguito della lunga interruzione la terna ha deciso di riprendere il gioco e la gara si è conclusa sullo 0-2 per i campani. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OfficialUSS1919 : Patryk Dziczek costretto ad abbandonare il campo a bordo di un'ambulanza a causa di un malore. - Livia_DiGioia : RT @OfficialUSS1919: Patryk Dziczek costretto ad abbandonare il campo a bordo di un'ambulanza a causa di un malore. - pan_40 : RT @Gazzetta_it: #Dziczek sviene durante #AscoliSalernitana: ambulanza subito in campo - marcomaioli1 : RT @OfficialUSS1919: Patryk Dziczek costretto ad abbandonare il campo a bordo di un'ambulanza a causa di un malore. - radioalfa : Salernitana torna alla vittoria contro l'Ascoli per 2-0. Malore per Dziczek -