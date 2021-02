Inzaghi e Fonseca pre Benevento-Roma

(Di sabato 20 febbraio 2021) Domenica 21 febbraio 2021 alle 20.45 al Ciro Vigorito ilospiterà lanella gara valida per la 23° giornata di campionato di Serie A. Presono intervenuti in conferenza stampa. Cosa ha detto? Il tecnico dei campani Filippoha presentato così l’imminente sfida contro la: “Quando affronti queste squadre devi fare la gara perfetta. Apprezzo molto Paulo, lagioca il miglior calcio in Italia con la Lazio, davanti sono stratosferici. Già all’andata facemmo una grande partita fino al 70’, meritavamo il 3-2. Non partiamo battuti. Abbiamo grande rispetto della, non è terza a caso. Dobbiamo pensare di ...

... che ha permesso di mettere più di un piede agli ottavi di finale, la squadra giallorossa è attesa domani sera alle 20.45 dal Benevento di Filippofa i conti con l'emergenza in ...... sono davvero pochi i dubbi che si accendono in casa di. Nella nuova di campionato il ... Pochi dubbi anche nello schieramento offensivo di Mister: segnato il 4 - 3 - 2 - 1 come modulo di ...Fonseca rende nota la lista dei convocati contro il Benevento. out i giallorossi Ibanez, Cristante, Kumbulla e Smalling ...Emergenza in difesa per Paulo Fonseca, che domani potrà contare sul solo Mancini tra i titolare difensivi. Pronti Fazio, Juan Jesus e anche Spinazzola per il ruolo di centrale.