Hope and perseverance (Di sabato 20 febbraio 2021) In questi giorni la sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti è entrata nell’orbita di Marte: dopo aver viaggiato per 205 giorni e 494 milioni di chilometri, ha eseguito in modo automatico la complessa manovra di inserimento in orbita che l’ha portata a rallentare da 121.000 a 18.000 km/h grazie all’accensione dei suoi sei motori Delta-V per 27 minuti ( vedi video per dettagli ). Indipendentemente dall’attesa spasmodica del segnale di primo contatto e della festa titanica che si è avuta successivamente a Dubai, forse stiamo trascurando una realtà che segnerà il nostro futuro e la cui realizzazione sta avanzando in maniera sempre più veloce: la conquista di Marte. Una conquista che è anche una gara tra superpotenze come Cina, USA, India, Europa e ora Emirati Arabi. Oltre la soddisfazione dell’Ambasciatore italiano negli Emirati Nicola Lener , lo stesso ha ricordato ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 febbraio 2021) In questi giorni la sondadegli Emirati Arabi Uniti è entrata nell’orbita di Marte: dopo aver viaggiato per 205 giorni e 494 milioni di chilometri, ha eseguito in modo automatico la complessa manovra di inserimento in orbita che l’ha portata a rallentare da 121.000 a 18.000 km/h grazie all’accensione dei suoi sei motori Delta-V per 27 minuti ( vedi video per dettagli ). Indipendentemente dall’attesa spasmodica del segnale di primo contatto e della festa titanica che si è avuta successivamente a Dubai, forse stiamo trascurando una realtà che segnerà il nostro futuro e la cui realizzazione sta avanzando in maniera sempre più veloce: la conquista di Marte. Una conquista che è anche una gara tra superpotenze come Cina, USA, India, Europa e ora Emirati Arabi. Oltre la soddisfazione dell’Ambasciatore italiano negli Emirati Nicola Lener , lo stesso ha ricordato ...

sinceereIyme : e anche stasera ansietta forte quindi mi calo venti goccine and hope for the best - wincosino : @ceIinevante hi new oomfie ! (non so se posso chiamarti joele, dimmi tu !) <3 mi sembri stra carino e simpatico !… - 4n1mo51t1som1n4 : LeBron, okay, ma senza AD i Lakers nn hanno una singola chance di battere 4/5 squadre della Western in una serie al… - Ni_Matsu : @frida_bandini Drama and Hope, eccomi!?????:D grazie sempre, Frida cara ?????? - frida_bandini : @Ni_Matsu Drama and Hope, it's me. Ho amato tutto, pure il nuovo jingle???? -