Golf | fuga di Sam Burns al Genesis Invitational 2021 Francesco Molinari 40° | ecatombe di big tagliati

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021) Si è concluso il secondo giro del, ex Los Angeles Open, storico torneo del PGA Tour che fa tappa al Riviera Country Club di Pacific Pasalides, in California. Dopo aver lanciato segnali importanti già ieri, oggi è il giorno delladecisa di Sam. Il ventiquattrenne della Louisiana, professionista dal 2017, si mette in tasca un -5 di giornata (che condivide con altri tre), prendendo decisamente il largo grazie al suo -12 complessivo, cosa che in classifica gli lascia cinque lunghezze di vantaggio su tutti. Dietro di lui le cose sono in continuo movimento: il numero 1 del mondo, Dustin Johnson, recupera 10 posizioni e si porta al secondo posto a -7 insieme a Tyler McCumber, a Jason Kokrak e al cileno Joaquin Niemann. Sesta posizione a -6 per Max Homa (in calo), Jordan Spieth e Wyndham Clark, ...