Fedez sulla cover di Sanremo 2021: "Ho avuto un dubbio atroce" – VIDEO (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi sono state annunciate le cover della terza serata di Sanremo 2021. Fedez e Francesca Michielin porteranno sul palco dell'Ariston un medley di due brani. Mancano ormai pochi giorni a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

