Everton, Ancelotti si gode la vittoria nel derby col Liverpool: “Felice per squadra e tifosi” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Sono molto Felice per la squadra e per tutti i tifosi, i giocatori hanno meritato i tre punti per gli sforzi che hanno messo in campo. Sono molto Felice, ci siamo disposti con l’obiettivo di contenere Robertson e il tridente d’attacco del Liverpool: Coleman ha fatto un gran lavoro, mi sono piaciuti anche James Rodriguez e Richarlison”. Lo ha detto l’allenatore dell’Everton, Carlo Ancelotti, al termine della vittoria ottenuta nel derby contro il Liverpool: “Stiamo lavorando duramente e i risultati ci danno ragione, al momento non possiamo pensare alla Top-4 anche se siamo in lotta per l’Europa: speriamo di continuare di questo passo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) “Sono moltoper lae per tutti i, i giocatori hanno meritato i tre punti per gli sforzi che hanno messo in campo. Sono molto, ci siamo disposti con l’obiettivo di contenere Robertson e il tridente d’attacco del: Coleman ha fatto un gran lavoro, mi sono piaciuti anche James Rodriguez e Richarlison”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Carlo, al termine dellaottenuta nelcontro il: “Stiamo lavorando duramente e i risultati ci danno ragione, al momento non possiamo pensare alla Top-4 anche se siamo in lotta per l’Europa: speriamo di continuare di questo passo”. SportFace.

sechesi : L’ultima volta che Klopp l’ha fatta ad Ancelotti ha dovuto ringraziare Milik. - DiMarzio : La squadra di #Ancelotti interrompe un digiuno lungo 22 anni - GoalItalia : Ancelotti sbanca Anfield ?? Il suo Everton aggancia il Liverpool?? - panluc : @maxgallico Voi non state bene. Napoli 40 punti in 21 giornate: Gattuso out Everton 40 punti in 24 giornate(senza c… - Rosarioluca5 : @maxgallico gattuso ha vinto una coppa Italia ed attualmente la squadra lotta per una posizione in champions...ance… -