Covid: in Lombardia aumenta tasso positività, 3.019 nuovi casi in ultime 24 ore (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Con 32.132 tamponi effettuati, sono 3.019 i nuovi casi in Lombardia con il rapporto di positività in crescita al 9.4%. I decessi sono 37 per un totale di 28.008 morti in regione dall'inizio della pandemia. Crescono i ricoveri nelle terapie intensive (+9, 382 in totale) mentre flettono negli altri reparti (-11, 3722 in totale).

