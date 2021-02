Cortina 2021, slalom gigante: Liensberger in testa nella prima manche (Di sabato 20 febbraio 2021) nella giornata di oggi è andato in scena lo slalom gigante, ultima gara al femminile del Mondiale di sci di Cortina 2021. Katharina Liensberger, partita per prima, ha terminato in testa la manche lasciandosi alle spalle tutte le altre atlete. La grandissima prestazione della primatista è tutta concentrata in un dato davvero straordinario: Mikaela Shiffrin, la super statunitense, ha fermato il suo personalissimo cronometro staccando un distacco di +1.30 dalla testa della classifica. La slovena Petra Vhlova si è fermata a tre decimi dalla primatista e l’elvetica Wendy Holdener ha tagliato il traguardo con un ritardo di +1.24. Un vero e proprio solco, quello tracciato dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021)giornata di oggi è andato in scena lo, ultima gara al femminile del Mondiale di sci di. Katharina, partita per, ha terminato inlalasciandosi alle spalle tutte le altre atlete. La grandissima prestazione dellatista è tutta concentrata in un dato davvero straordinario: Mikaela Shiffrin, la super statunitense, ha fermato il suo personalissimo cronometro staccando un distacco di +1.30 dalladella classifica. La slovena Petra Vhlova si è fermata a tre decimi dallatista e l’elvetica Wendy Holdener ha tagliato il traguardo con un ritardo di +1.24. Un vero e proprio solco, quello tracciato dalla ...

