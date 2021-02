Con Draghi la comunicazione è delle donne (competenti). Ecco quali (Di sabato 20 febbraio 2021) Il governo Draghi, oltre al credito e alla fiducia di Europa, mercati e italiani stremati da un anno di pandemia e sacrifici, porta in dote una folta presenza di donne, soprattutto nella comunicazione istituzionale. Se qualcuno ha avuto da ridire per lo scarso peso femminile nella compagine governativa (8 donne su 23 ministri), guardando alla comunicazione di ministri e premier, dovrà ricredersi. Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione, ha scelto per esempio la giornalista de Il Sole 24 ore Manuela Perrone per la cura della sua comunicazione e ufficio stampa. Enrico Giovannini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha scelto Claudia Caputi, già sua portavoce durante l’incarico al ministero del Lavoro, tra il 2013 e il 2014. Non è tutto. Come ... Leggi su formiche (Di sabato 20 febbraio 2021) Il governo, oltre al credito e alla fiducia di Europa, mercati e italiani stremati da un anno di pandemia e sacrifici, porta in dote una folta presenza di, soprattutto nellaistituzionale. Se qualcuno ha avuto da ridire per lo scarso peso femminile nella compagine governativa (8su 23 ministri), guardando alladi ministri e premier, dovrà ricredersi. Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione, ha scelto per esempio la giornalista de Il Sole 24 ore Manuela Perrone per la cura della suae ufficio stampa. Enrico Giovannini, ministro dei Trasporti eInfrastrutture ha scelto Claudia Caputi, già sua portavoce durante l’incarico al ministero del Lavoro, tra il 2013 e il 2014. Non è tutto. Come ...

