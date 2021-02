Barbara D’Urso doloroso lutto, addio a Mauro Bellugi: “Uomo, padre, marito ed amico meraviglioso” (Di sabato 20 febbraio 2021) Una triste notizie ha colpito questa mattina il mondo dello sport: Mauro Bellugi, ex difensore del Milan, si è spento dopo una lunga malattia. L’addio commosso di Barbara D’Urso Qualche settimana fa Barbara D’Urso, sua grande amica, si era collegata con lui dall’ospedale per un’intervista. Lo sportivo, che ricordiamo aveva 71 anni, è apparso provato, ma non demotivato ed ha raccontato con coraggio la sua battaglia contro il covid e la malattia pregressa che lo ha portato a subire l’amputazione di entrambe le gambe. Le cause del decesso, da quanto si apprende, pare siano da ricondurre a infezioni sopraggiunte proprio a seguito delle amputazioni. La sua grande amica Barbara D’Urso lo ha salutato con un post di ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Una triste notizie ha colpito questa mattina il mondo dello sport:, ex difensore del Milan, si è spento dopo una lunga malattia. L’commosso diQualche settimana fa, sua grande amica, si era collegata con lui dall’ospedale per un’intervista. Lo sportivo, che ricordiamo aveva 71 anni, è apparso provato, ma non demotivato ed ha raccontato con coraggio la sua battaglia contro il covid e la malattia pregressa che lo ha portato a subire l’amputazione di entrambe le gambe. Le cause del decesso, da quanto si apprende, pare siano da ricondurre a infezioni sopraggiunte proprio a seguito delle amputazioni. La sua grande amicalo ha salutato con un post di ...

