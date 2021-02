Amici: Leonardo vince la sfida (Di sabato 20 febbraio 2021) La corsa verso il serale di Amici si fa sempre più complicata: maglia sospesa per Martina, accusata di scarsa professionalità dalla sua coach Lorella Cuccarini. Leonardo, invece, ha vinto la sua sfida contro Sergio, l’allievo che Anna Pettinelli avrebbe voluto far entrare nella scuola. Continua la corsa al serale per i ragazzi di Amici: è il secondo sabato in cui gli allievi devono confermare la maglia oro, che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 febbraio 2021) La corsa verso il serale disi fa sempre più complicata: maglia sospesa per Martina, accusata di scarsa professionalità dalla sua coach Lorella Cuccarini., invece, ha vinto la suacontro Sergio, l’allievo che Anna Pettinelli avrebbe voluto far entrare nella scuola. Continua la corsa al serale per i ragazzi di: è il secondo sabato in cui gli allievi devono confermare la maglia oro, che Articolo completo: dal blog SoloDonna

